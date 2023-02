Algunas estimaciones señalan que al menos 100 mil personas podrían haber fallecido como consecuencia del terremoto. Sin embargo, aún no hay información oficial.

Un edificio en San Isidro colapsa después de la segunda réplica, no se sabe si aún había gente dentro.

Si acordó con su familia un punto de encuentro trate de llegar al lugar. Si no puede hacerlo, manténgase en una zona segura.

La policía no puede contener a varios civils que ingresan a centros de abastos para robar agua.

Vecinos de Jesús María manifiestan que quieren regresar a sus departamentos por miedo a robos y los pcoos serenos no se dan abasto para controlar la situación.

En los parques de Jesús María hay multitud de personas que no saben cómo harán para pernoctar al intemperie.

En Jesús María, informa la periodista de El Comercio, hay edificios con daños estructurales. Las personas no pueden regresar a casa pero tampoco se han definido espacios de refugios.

Recordamos a los usuarios que ante una emergencia de este tipo debe evitarse el uso de celulares para no saturar las redes telefónicas.

Se reporta que no hay servicio de agua en Puente Piedra, San Martín de Porres, Independencia, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, El Agustino, Santa Anita, parte de San Miguel, Magdalena, San Isidro, La Molina, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pachacamac y Lurín.

Tenga linternas a mano al atardecer para eliminarse, el sistema de alumbrado público no funciona.

Si tiene señal celular, use mensajes de texto para comunicarse.

Reportan que la Carretera a Canta es inaccesible, no se sabe qué otros daños pudo haber sufrido la localidad.

Algunas pocas unidades de bomberos que aún pueden movilizarse se dirigen a zonas del Centro de Lima, pero no pueden llegar debido a los carros que han quedado estacionados en las pistas.

Quienes no pudieron huir del tsunami en la Costa Verde han desaparecido bajo las olas.

Casi toda la ciudad no tiene servicio de luz.

Personas que no lograron evacuar de edificios han quedado atrapadas en estructuras colapsadas.

Al día siguiente del sismo El Comercio podría haber escrito esta crónica. El texto, basado en escenarios que diversas instituciones han predicho para Lima ante un terremoto, lo encontrará este sábado en un suplemento de nuestra edición impresa.

Crónica del día que la ciudad se quebró

Un terremoto de magnitud 8.8 seguido de un tsunami ha dejado al menos 1.000 muertos, pero estimaciones hablan de 110 mil víctimas. No hay servicios y el personal de rescate es insuficiente.

No puedes correr, no puedes caminar, solo intentas sujetarte a lo que puedes mientras el suelo se sacude como nunca creíste posible. Todo cae a tu alrededor y con ello tu familia, tus vecinos y amigos que tampoco pueden reaccionar. ¿Dónde estaba la mochila de emergencia? ¿cuál era la vía de escape?.

Parecía que lo que peor que podía pasar a un país con un sistema sanitario en inacabable crisis era una pandemia. Pero no. Ayer, un terremoto de magnitud 8.8, el más potente en casi tres siglos, dejó a Lima y Callao sumida en el caos, a sus hospitales que no terminan de atender a casos Covid-19 colapsados, a familias que seguían llorando a sus muertos por el virus aún más rotas y en tinieblas a la ciudad que apenas empezaba a emerger de la tragedia. El dolor vuelve a empezar y esta vez bajo los escombros.

El sismo empezó a las 4:45 p.m. con un estruendo como el choque de varios camiones, al que le siguió una sacudida que derribó todo en dos minutos de interminable terror. Para esa hora, muchas personas estaban aún en sus trabajos, en el transporte, en centros comerciales. Las estampidas de gente que salía despavorida y el grito en las calles se mezclaron con el pánico de quienes no pudieron evacuar a tiempo de sus casas y, atrapados, clamaban ayuda. Según IGP, el epicentro se registró a 60 km al oeste del Callao, con una profundidad de 42 km. Se sintió en todo el país, con mayores intensidades en Lima, Áncash e Ica. Acostumbrados a temblores de intensidades entre III y IV, los niveles de VIII y IX de ayer fueron imposibles de soportar.

—Primeras horas—

Al shock inicial le siguió un tsunami para terminar de arrasar lo que había quedado en pie. A las 5:07 p.m., 22 minutos después de la primera sacudida, olas de 15m golpearon la costa central. La Punta está sumergida y en el Callao hay inundaciones hasta el Óvalo Centenario. Por el sur, urbanizaciones y asentamientos humanos están arrasados de Chorrillos a Lurín. Miles de familias que no tienen casa a la que volver ni siquiera podrán pasar la noche en las calles llenas de lodo y restos de vida devastada por el agua. En las primeras 10 horas hubo 200 réplicas, dos con magnitudes de 7.5 y 8.0.

Al cierre de esta nota, hay por lo menos mil muertos. Es un reporte preliminar que ha podido ser consolidado de anuncios oficiales que llegan a través de una radio a pilas y un Internet que cae a cada momento. Se habla de miles de desaparecidos, viviendas y edificios colapsados. El desastre, de los niveles que al escribir este reporte no se pueden calcular, podrá notarse recién con la luz del día. La energía eléctrica ha caído en varios distritos y no hay agua potable. Si se cumplen las proyecciones que Indeci alertaba para un terremoto de esta magnitud, los muertos llegarían a 110 mil, además de 2 millones de heridos y 600 mil casas inhabitables. Eran cifras que siempre estuvieron ahí para advertir que lo peor no había ocurrido. Casi nadie pensó que realmente era posible. Y pasó.